11 июля 2024, 11:40
Из Петрозаводска в Ингушетию снова летают самолеты
Авиарейсы в Магас возобновили, маршрут субсидируют
Самолеты из Петрозаводска снова летают в столицу Ингушетии. О возобновлении летнего авиасообщения сообщили в карельском Минтрансе.
Первый борт вылетел в Магас 10 июля. Рейсы будут осуществляться по средам вплоть до 28 августа на самолетах «Сухой Суперджет-100».
Маршрут субсидируемый, летом прошлого года он пользовался большим спросом. Билеты стоят от 6 до 10 тысяч рублей в зависимости от даты полета. // фото: «Петрозаводск говорит»