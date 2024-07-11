Из Петрозаводска в Ингушетию снова летают самолеты

Самолеты из Петрозаводска снова летают в столицу Ингушетии. О возобновлении летнего авиасообщения сообщили в карельском Минтрансе.

Первый борт вылетел в Магас 10 июля. Рейсы будут осуществляться по средам вплоть до 28 августа на самолетах «Сухой Суперджет-100».

Маршрут субсидируемый, летом прошлого года он пользовался большим спросом. Билеты стоят от 6 до 10 тысяч рублей в зависимости от даты полета. // фото: «Петрозаводск говорит»