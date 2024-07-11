Невелик городок, а семь чудес найдется

Текст, фото: Алина Гапеева

Выход в выходной

Совсем необязательно ехать за тридевять земель, чтобы сменить обстановку и получить мощный заряд энергии после суматошной рабочей недели. Для однодневного путешествия подойдет любой соседний город.

— Я не дерево, рожденное, чтобы всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой, — изрек однажды Джек Лондон.

С зарубежным писателем вполне можно согласиться: знать историю родного края и все, что с ним связано, интересно и полезно.

Раз разговор зашел про ближайшую гору, тогда и расскажем про карельский город, в названии которого есть слово «гора». Это Медвежьегорск.

«Населенный пункт возник как поселок при станции Медвежья Гора, образованной в 1916 году и называющейся так до сих пор. Название было дано по названию одноименной деревни, находившейся в 30 километрах от станции»,

— такие сведения дает интернет.

Расстояние от Петрозаводска до Медвежьегорска составляет 164 километра. В масштабах необъятной России — рукой подать. Выехал на «Колу», и вперед, на Север!

Провинциальный городок зачастую ускользает от внимания путешественников, его мало кто включает в экскурсионный маршрут. Однако он способен удивить.

За спрос не бьют в нос

Медвежьегорск является полной противоположностью своему могучему названию. Что ни говори, а «медведь» и «гора» рисуют величественную картину. На самом же деле в городе, расположенном на берегу Онежского озера, одна главная улица – Дзержинского, остальные – второстепенные. Проехать из одной точки города в другую получится за 10 минут, при условии, если вы не задержитесь на двух светофорах.

Мы обращаемся к кассирше магазина «Пятерочка» с вопросом: что бы такого посмотреть в Медвежьегорске за один день?

— Дом, где снимался фильм «Любовь и голуби», замок Кархумяки, железнодорожный вокзал, краеведческий музей, и просто погуляйте по городу. Он у нас красивый. Еще на площади Кирова есть Дом культуры, а рядом памятный знак — танк Т-34. Еще советую посетить урочище Сандармох. Только осторожнее, там медведь ходит, — у работницы супермаркета просто от зубов отскакивали названия местных достопримечательностей.

Дорога плача

Знакомство с северным городом мы с семьей решили начать с места, за которым навсегда закрепилась его печальная слава. Сандармох является одним из самых больших и известных захоронений жертв сталинских репрессий. По официальным данным, на площади 7,5 гектара обнаружено 236 расстрельных ям, в которых, по подсчетам исследователей, был тайно убит и захоронен 6241 человек. За каждой цифрой — живой человек со своим характером, судьбой, переживаниями, семьей. От этой мысли мурашки бегут по коже. До 1997 года имена расстрелянных людей были неизвестны, но благодаря изысканиям энтузиастов сегодня стало известно имя каждой жертвы.

Северный массив, где в 1937-1938 годах прошли массовые расстрелы заключенных, находитсяв 19 километрах от города. Сюда везли сотни, тысячи приговоренных людей. Что испытывали они, отправляясь в последнюю дорогу? Мы молча проходим между крестов, сделанных по подобию старообрядческого креста-голубца. Кажется, что сам воздух пропитан слезами и страданиями.

Люди приезжают сюда издалека, иногда полными автобусами, чтобы отдать дань памяти жертвам репрессий: помолчать и помолиться. Посетители стараются не нарушать сгустившуюся тишину.

На мемориальном кладбище «Сандармох» начаты работы по благоустройству: установлена крытая контейнерная площадка, отсыпано место под парковку, есть информационный баннер. Получается красиво, жаль только, что тротуарная плитка на дорожке просела и разошлась.

Встречает и провожает посетителей стела с пронизывающим призывом: «Люди, не убивайте друг друга!».

Страшно интересно

Медвежьегорск окружен скалами и холмами, которые, как густой щетиной, покрыты хвойными лесами. Недавно открытый частный Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Замок Кархумяки» — каменный свидетель Советско-финской войны 1941-1944 годов.

Небольшие горы у населенного пункта стали естественной крепостью для финских солдат. Укрепрайон представляет собой комплекс оборонительных сооружений, вырубленных прямо в скале.

— Медвежьегорск был взят финнами в декабре 1941 года, после чего финское военное командование приняло решение о создании здесь мощного укрепрайона, — рассказывает экскурсовод туристам, которые во все глаза смотрят на грандиозное сооружение.

Трехэтажное подземное помещение обустроено финнами для ведения боевых действий, а также для проживания в нем: в скалах выдолблены полости для ДОТов, ДЗОТов, казарм¸ столовой. Есть система вентиляции и отопления. Ничего не скажешь, к строительству подземного города финны подошли основательно.

«Вместимость таких казарм доходила до 200 человек»,

— заученным текстом протараторила девушка-экскурсовод.

Экскурсия по подземным помещениям проходит при свете фонариков телефона. Электричества в бункерепока нет. Под ногами сыро, а любопытных посетителей пронизывает дикий холод. В темных лабиринтах каждый шаг отдается гулким эхом. От этого становится страшно интересно и впечатления только усиливаются.

Правда, утолить интерес можно только за деньги: вход 500 рублей с человека. Рассказ девушки в ярко-ядовитой жилетке о каменной крепости уложился в полчаса. Впрочем, этого времени вполне достаточно, иначе можно превратиться в сосульки, ведь температура воздуха в рукотворной пещере всегда на десять градусов ниже, чем снаружи.

После экскурсии под землей можно погулять самостоятельно по горе без ограничения по времени. Объект частный, к осмотру доступна только малая часть. Очень надеюсь, что у владельцев огромного музея «Замок Кархумяки» найдутся средства и силы, чтобы его очистить и сделать еще интереснее.

А где твоя Людка?

Название знаменитого фильма «Любовь и голуби» вызывает у любого человека улыбку. Место, где проходили съемки сцен кинофильма, как раз находится в Медвежьегорске. К дому его героев Кузякиных ведет красивая улочка вдоль реки Кумса. Немного задерживаемся на смотровой площадке, любуемся красивыми видами и шагаем дальше. У одного из строений стоит туристический автобус. Во дворе слышен смех и оживленный разговор людей. Нам как раз сюда. Дом №12 на улице Нижней стал объектом поклонения и паломничества.

Знаменитый дом находится в частных руках, поэтому лучше постучать в калитку и подождать приглашения хозяина.

Евгений Шульга, нынешний владелец знаменитой постройки, купил здание в 2009 году. С тех пор он постоянно занимается ремонтом и старается максимально приблизить антураж к декорации фильма. Здесь красуется голубятня, прямо у заборчика находится овраг (тот самый, куда любил сбегать дядя Митя), та же веранда, крылечко и деревянный настил точь-в-точь как в кино. Так и ждешь, что в дверях появятся главные герои фильма и раздастся: «Людк! А Людк!»

«Когда я покупал дом, он был почти целый. Это неправда, когда говорят, что он полностью сгорел, на самом деле только веранда немного пострадала от огня»,

— говорит хозяин.

Кстати, Евгений вместе с братом в 1984 году участвовал в массовке на съемках фильма «Любовь и голуби».

«Брат попал в кино, он есть в одном из эпизодов, а я – нет», — продолжил разговор мужчина.

Но тут к нему подошла женщина с телефоном в руках с просьбой ее сфотографировать. Хозяин дома продумал все до мелочей, чтобы фотографии на память получились оригинальными.

Чувствуется, что дом по адресу Нижняя, 12 стал центром притяжения киноманов со всей страны. Евгений подтвердил, что за последние годы посетителей его домика становится все больше. К частому стуку в калитку он уже привык.

Все бы хорошо, но второстепенные дороги Медвежьегорска сильно выматывают нервную систему водителей. Эти пути изобилуют ямами и лужами, что характерно для передвижения гужевых повозок, а не автомобилей. Переполненные мегапомойки и развалины домов заставляют отводить взгляды…

Все же хочется оставить хорошее впечатление об этом городе, поэтому делаем несколько снимков чистых и тихих улочек. Теперь настало время приобрести магнитики.

Женский рай

Давно известно, что покупка сувениров входит в традицию любого путешествия.

— Идите в магазин «Карельские узоры»,—- сразу предложила одна из местных жительниц.

Магазинчик утонул в лабиринте улочек Медвежьегорска. Небольшой магазинчик от фабрики народных художественных промыслов найти нетрудно – его вам любой покажет. Он славится изделиями сзаонежской вышивкой. От богатого ассортимента лавкиглаза разбегаются: платья, сорочки, скатерти… Похоже, что женский рай выглядит именно так.

Но рассказать все же хотелось бы о Наталье Михайловне Тимаховой, которая здесь трудится продавцом почти 18 лет. Наталья Михайловна встречает посетителей магазинчика с улыбкой и в карельском наряде. И сразу со знанием дела начинает рассказывать о товаре, олюбимом городе, о людях. Между делом она показывает покупателям льняные изделия с традиционной вышивкой на любой вкус, рост, размер и кошелек. Причем делает она это грамотно, ненавязчиво и тактично.

За многолетнюю работу в торговой точке Наталья Тимахова накопила багаж интересных историй.

"Однажды клиенту понравилась занавеска с карельской вышивкой, которая висела напримерочной кабинке, пришлось ему уступить и продать. Больше я так не делаю, иначе нечего будет потом взамен повесить",

— смеется Наталья Тимахова.

Вспоминает она еще один случай, когда одной из покупательниц приглянулся сарафан, надетый на саму продавщицу. Надежде пришлось буквально снимать карельский наряд с себя.

За прилавком у женщины стоит необычная коробка. В нее Наталья складывает забытые посетителями вещи. Иногда за потеряшками хозяева возвращаются спустя год. Кепки, игрушки, громкоговоритель и прочая ценность будут лежать у аккуратной хозяйки до востребования – ничего не пропадет.

Сразу видно, что человек любит работу. Множество сувениров и подарковдля родственников заняли законное место в наших рюкзаках, приэтом заметно опустошив банковскую карту. Ничего не скажешь, шопинг – страшная сила.

За целый день мы набегались по Медвежьегорску так, что ноги отказались идти дальше. Пришлось посещение медвежьегорского районного музея и железнодорожного на вокзале, где в качестве экспоната установлен настоящий паровоз Эр-791-70, оставить на следующий раз. Мы также не осилили подъем на гору Лысуху. Местные рассказали, что на высоте 136 метров над уровнем моря находятся остатки военных финских укреплений и смотровая площадка с видом на Онежское озеро. Очень хочется посмотреть. Значит, продолжим знакомство с удивительным Медвежьегорском в другой раз.

Невелик городок, а как много он пережил, как много знает, как много может рассказать… Да и не в размерах сила, а в людях, которые здесь живут, любят свою землю, изучают и сохраняют историю.