Настоящий герой: школьник спас карельскую семью от гибели

Семейная пара из Кеми едва не распрощалась с жизнью во время прогулки по льду Белого моря: мужчина и женщина провалились в воду вместе с мотособакой. К счастью, тонущих кемлян заметили местные рыбаки вместе с учеником рабочеостровской школы Егором, сообщает сообщество «Кемь Info».

Авторы группы рассказали, что лежа на льду, подросток держал за руки провалившихся. Спасенная пара поблагодарила Егора за храбрость, а его родителей за сына, который не испугался в критической ситуации и помог их спасению.

Ранее проверка МЧС показала, что выход на лед в Петрозаводской губе опасен. Толщина льда на Онего и Логмозере местами не превышает сантиметра.