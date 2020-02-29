Каменный бор отстояли: высадка нового соснового парка начнется в мае

Из государственного лесопитомника будут предоставлены сосновые саженцы в количестве 500 штук на озеленение Каменного бора.

Данная территория была под длительным воздействием камнеобработки и камнедобычи до 80-х годов прошлого века. Если посмотреть на фотографии данного участка, то мы увидим каменный пустырь и полностью оголенную территорию, со временем естественным образом заросшую. На участке не было реликтового леса или каких либо краснокнижных растений.

На данный момент принято решение провести работы по лесовосстановлению. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия здесь пройдет высадка хвойных насаждений. Все желающие смогут присоединиться к посадкам, потому что специалисты Министерства проведут необходимые мастер-классы по озеленению этой территории – научат как использовать посадочный материал, как его высадить.

Кстати, на противоположной стороне Каменного карьера произрастает краснокнижное растение – кизильник блестящий, – о чем нам сообщили сотрудники управления экологии по городу Петрозаводску.

Напомним, массово рубить деревья начали в парке «Каменный Бор» в середине февраля. Возмущенные горожане обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Согласно первоначальному плану, в парке должны были построить ФОК, однако затем застройщик сообщил о планах постройки там мототрассы. Горожане испугались, что в парке в итоге появится очередной торговый центр.

25 февраля на совещание представителей правительства республики и городских властей было решено, что ни мототрассы, ни ФОКа в районе парка строить не будут.