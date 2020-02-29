Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится с 1 марта

Уже завтра, 1 марта, в Петрозаводске изменится стоимость проезда на маршрутах автовокзала. Сообщение об этом появилось на сайте ГУП РК «Карелавтотранс».

Как именно изменится стоимость проезда от Петрозаводска до отдельных остановочных пунктов можно узнать посредством таблицы ниже.

Уточняется, что минимальная стоимость проезда в пригородном сообщении, в том числе стоимость проезда по Петрозаводску – 25 рублей. Стоимость провоза багажа и ручной клади сверх норматива составляет 25 рублей.