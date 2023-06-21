Нашелся подрядчик, готовый капитально ремонтировать школу №3

В школе №3 на улице Антонова начнутся ремонтные работы. Учреждение закрыли в 2022 году, учеников раскидали по другим учебным заведениям. Ожидалось, что капремонт займет минимум два года, но работы долго не начинались. Стоимость ремонта оценили почти в полмиллиарда рублей.

21 июня в своем аккаунте глава города Владимир Любарский заявил о старте первого этапа капремонта. Деньги на работы взяли из субсидии на социально-экономическое развитие, договор заключили с фирмой «Атриум+». По мнению мэра, эта компания - проверенный субподрядчик крупных карельских застройщиков, участвовал в строительстве жилых комплексов, производственных зданий. Один из последних объектов – бюро судебно-медицинской экспертизы на Высотном проезде. Специалисты компании строят цех по производству рыбных кормов в Березовке. У фирмы есть своя техника, оборудование, инструменты, персонал.

Первым делом в порядок приведут крышу школы. На это уйдет почти 30 миллионов. В этом году по плану заменить окна и выполнить работы по укреплению несущих конструкций и фундамента.

Проект «ТВК-инжиниринг» предусматривает капремонт школы с усилением несущих конструкций, полную замену инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. // фото с VK-страницы главы города