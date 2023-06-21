Петрозаводчанину пришлось добиваться инвалидности через прокуратуру

В поликлинике №3 отказались направить документы 55-летнего жителя Петрозаводска на медико-социальную экспертизу, где должны были рассмотреть вопрос о группе инвалидности. Мужчина не предоставил поликлинике сведений, не предусмотренных законом, в частности ИНН.

В ситуацию вмешалась городская прокуратура. Главврачу внесли представление об устранении нарушений закона. После этого поликлиника направила документы петрозаводчанина в ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия». Пациенту установили группу инвалидности, сообщили в надзорном органе. // фото google.com/maps/