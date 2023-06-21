Карельский врач объяснил, куда обращаться при травме ребенка

Дети с травмами глаз могут круглосуточно получить медпомощь в офтальмологическом отделении Диагностического центра (Петрозаводск, Лесной проспект, 40), а дети с травмами полости рта – в Республиканском стоматологическом центре (ул. Калинина, 51а, в ночное время - Гоголя, 10). Другие виды детских травм лечат в Детской республиканской больнице имени И.Н. Григовича (ул. Парковая, 58), заявил в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» заведующий ортопедо-травматологическим отделением ДРБ Егор Юрьян.

С 9:00 до 21:00 в ДРБ работает травматологический кабинет, где в срочном и плановом порядке принимают детей с травмами опорно-двигательного аппарата разной тяжести. Как правило, кабинет сильнее всего загружен с 11.00 до 15.00 и после 20.00.

При этом помощь в ДРБ оказывается круглосуточно: с 21.00 до 9.00 обращаться следует в приемный покой, где пациентов осмотрит дежурный травматолог-ортопед. В больнице оказывают помощь детям не только из Петрозаводска, но и из районов Карелии.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.