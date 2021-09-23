Нас перепишут в середине октября

Перепись - социально-экономическое мероприятие, которое проводится с периодичностью 1 раз в 10 лет.

Перепись проводится анонимно. Переписчик придёт с планшетом (новшество). Среди вопросов будут следующие позиции: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.

На сайте госуслуг можно «переписаться» самостоятельно – тогда ваша анонимность будет еще более уверенной. Хотя население не всегда корректно и честно отвечает на вопросы переписчика. Например, по опыту предыдущей переписи выяснилось, что на территории России проживает национальность «эльфы». (Видео)