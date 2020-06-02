02 июня 2020, 23:15
Наряд ДПС остановил подозрительного водителя в Медвежьегорском районе
Водителя автомобиля ВАЗ привлекли к ответственности за отказ пройти медосвидетельствование
Вечером 2 июня инспекторы ДПС Медвежьегорского района остановили автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 31-летнего водителя.
По сообщению дорожной полиции, у водителя имелись признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был привлечен к административной ответственности.
Наказание для нарушителя определит суд.
Фото: Госавтоинспекция Карелии