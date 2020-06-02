Наряд ДПС остановил подозрительного водителя в Медвежьегорском районе

Вечером 2 июня инспекторы ДПС Медвежьегорского района остановили автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 31-летнего водителя.

По сообщению дорожной полиции, у водителя имелись признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был привлечен к административной ответственности.

Наказание для нарушителя определит суд.

Фото: Госавтоинспекция Карелии