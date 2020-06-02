02 июня 2020, 20:27
Спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы потушить горящую машину
Автомоьиль загорелся на Лесном проспекте в районе пересечения с Суоярвским шоссе
Огненное ЧП случилось сегодня днем в районе пересечения Лесного проспекта и Суоярвского шоссе в Петрозаводске.
В 14:54 пожарно-спасательные подразделения города привлекались для ликвидации пожара в автомобиле. В 15:13 возгорание было ликвидировано. В операции было задействовано девять человек, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В министерстве напомнили номера телефонов на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1), единый «телефон доверия» МЧС по РК (88142) 79-99-99.