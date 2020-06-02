Браконьеров поймали в национальном парке «Ладожские шхеры»

В акватории Ладожского озера в Сортавальском районе рыбоохрана и транспортная полиция выявили факт нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, двое местных жителей ловили рыбу с катеров в национальном парке «Ладожские шхеры».

У нарушителей обнаружили149 особей густер и 9 плотвы. Причиненный ущерб составил 153 500 рублей. У браконьеров изъяли 360 метров незаконных орудий лова, оба катера и 158 рыбин. В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов».

На минувшую неделю в Карелии выявлено 61 административное правонарушение, наложено штрафов на 40 тысяч рублей, изъято 134,7 кг рыбы и 171 незаконное орудие лова.

Фото: пресс-службы управления на транспорте МВД по СЗФО