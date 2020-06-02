В Карелии мужчину будут судить за оскорбление двух полицейских

В Костомукше 43-летний мужчина обвиняется в оскорблении полицейских. Следком по РК завершил расследование уголовного дела.

В марте мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией на улице города. Его доставили в больницу на медицинское освидетельствование.

По версии следователей, в приемном покое мужчина грубо и нецензурно оскорбил двух стражей порядка. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.