02 июня 2020, 19:00
Происшествия

В Карелии мужчину будут судить за оскорбление двух полицейских

43-летний обвиняемый нецензурно ругался в приемном покое больницы

В Костомукше 43-летний мужчина обвиняется в оскорблении полицейских. Следком по РК завершил расследование уголовного дела.

В марте мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией на улице города. Его доставили в больницу на медицинское освидетельствование.

По версии следователей, в приемном покое мужчина грубо и нецензурно оскорбил двух стражей порядка. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Метки: 
Костомукша
Следком по РК
новости Карелии
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Полиция