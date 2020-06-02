В Петрозаводске девушку обвинили в убийстве матери своего сожителя

В Петрозаводске 26-летняя девушка обвиняется в убийстве. Преступление было совершено в мае 2020 года, сообщает Следком по РК.

По версии карельских следователей, нетрезвая девушка, находясь в квартире сожителя, в ходе ссоры напала на его мать. Жертве ножом были нанесены множественные колото-резаные ранения. Потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемая подожгла квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.