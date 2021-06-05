Народный артист России умер в Карелии

Выдающийся деятель культуры, народный артисту России и заслуженный артист Карелии Петр Микшиев умер на 87 году жизни. Актер скончался 4 июня. Об это сообщает Минкультуры республики.

Многие зрители помнят актера под именем Пекка Микшиев. Его судьбы связана с Национальным театром Карелии, куда он пришел служить в 1957 году. За годы работы Петр Григорьевич сыграл более двухсот ролей, причем он создавал образы и на финском, и на карельском, и на русском языках.

– Герои Петра Микшиева доносили до зрителя любого возраста в разных городах и странах историческую память о своих корнях, чтобы заронить в их сердца и души мысль о необходимости любить, сохранять и приумножать культурное богатство родной земли. Светлая память о Петре Григорьевиче навсегда останется в сердцах тех, кто работал вместе с ним, знал его и любил,

– говорится в сообщении Министерства культуры.

О месте и времени прощания с артистом будет сообщено позже.