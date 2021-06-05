День России в Петрозаводске отметят танцами

Власти Карелии анонсировали празднование Дня России в Петрозаводске. Основные мероприятия намечены на 12 июня, но некоторые значимы события начнутся раньше.

Так, с 10 по 23 июня в кинотеатре «Премьер» пройдут премьерные показы отечественного фильма «Архипелаг» о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции. Также 10 и 12 июня Национальная библиотека организует виртуальное путешествие по России.

11 июня в Губернаторском парке состоится флешмоб «Русский вальс» – танцевальный марафон с участием клуба «Ритм». На 12 июня назначен другой флешмоб, в рамках которого всем желающим предлагается украсить окна домов наклейками и рисунками, посвященными празднику, а также вывесить на балконе российский флаг.

12 июня на скейтпарке возле стадиона «Юность» запланирован фестиваль уличных культур с соревнованиями на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах. На площади Кирова пройдет еще один танцевальный флешмоб, на этот раз – с участием коллектива «Рэгтайм». Позже на проспекте Карла Маркса возле стадиона «Юность» разместится творческая площадка «Dance weekend”, на которой пройдут выступления коллективов города и мастер-классы от именитых хореографов.

Подробности праздника можно узнать в паблике "Республика Карелия". // Фото: vk.com/gov_karelia_ru