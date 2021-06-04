Little Big выпустила клип-пародию на хит 90-х

Российская панк-поп-рэйв-группа Little Big выпустили пародию на хит бойз-бэнд Backstreet Boys. Кавер на песню популярной в 90-е американской группы Everybody вышел на YouTube.

По информации «Лента.ру», клип стал самым дорогим в истории Little Big. В видео показы сказочные персонажи - Золушка, гномы, Белоснежка, Русалочка, Дракула. С момента выхода клипа его просмотрели более миллиона раз, поставили 175 тысяч лайков и 7,6 тысяч отметок «не нравится».

Артисты решили сделать кавер из мести к американской группе за их детство. Однако в процессе работы над песней поняли прикол и влюбились в нее.

Кроме клипа музыканты выпустили небольшой альбом Covers, куда вошли песни, на которых они выросли: Barbie Girl, Blitzkrieg Bop и Mamma Maria.