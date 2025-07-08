Наркоторговца из Сегежского округа осудили

За весну и зиму осужденный с группой соучастников успел сбыть в общей сумме 960 грамм наркотиков. Суд назначил наказание в виде лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Уголовное дело завели по 4 уголовным статьям. Мужчину обвинили в сбыте наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору. В суде частично сложили наказания и вынесли вердикт: лишение свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В первый раз мужчине удалось сбыть 22,15 грамм, во второй - 948,63 грамм. Для обоих случаев преступник разрабатывал схему вместе с соучастниками. © «Петрозаводск говорит»