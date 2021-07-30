30 июля 2021, 18:35
Напавшего с молотком на подростков в Петрозаводске парня арестовали
Ранее судимый молодой человек отнял у несовершеннолетних мобильные телефоны
На днях многократно судимый житель Петрозаводска отнял смартфоны у гулявших во дворе одного из домов города подростков. Он угрожал ребятам молотком, сообщили в СУ СКР по Карелии.
Инцидент случился 24 июня рядом с домом № 22 на Лососинском шоссе. Мужчина подошел к группе несовершеннолетних и силой отобрал гаджеты. Потом он скрылся, однако злоумышленника вскоре нашли.
Оказалось, ему всего 22 года, но проблем с законом уже было немало. Действия парня квалифицировали как разбой с применением используемого в качестве оружия предмета.
По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. // Фото: Pixabay