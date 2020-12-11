Наледь с улиц Петрозаводска срезают грейдером

Сотрудники компании «ТехРент» занимаются содержанием городской инфраструктуры. Техника и мобильные бригады работают в разных районах Петрозаводска, отметили в пресс-службе мэрии.

На этой неделе грейдер ликвидировал наледь на дорогах в Сулажгоре и на Ключевой. Обработаны улицы Транспортная, Гвардейская, Антонова и Корабелов. Грунтовые участки дорог также посыпают сухим песком. Помимо этого подрядчик убирает мусор на остановках, газонах и тротуарах.

Круглосуточно на улицах столицы Карелии работают более 30 единиц техники, подчеркнули в городской администрации. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска