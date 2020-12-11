До конца года отменяется часть автобусных рейсов на Олонец

В период с 14 по 30 декабря 2020 года рейсы автобуса маршрута № 519 «Петрозаводск-Олонец», отправляющегося с автовокзала Петрозаводска в 18:15 будут выполняться только по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает «Карелавтотранс».

В настоящее время автобус ходит ежедневно. Изменения расписания введены по обращению перевозчика – ООО “АТП” (г. Олонец).

Будет ли возобновлено ежедневное сообщение после 30 декабря – не сообщается.

Фото с сайта s1.fotobus.msk.ru