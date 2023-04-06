Надолго оставить людей в разваливающихся домах хотели власти Прионежья

Администрация Прионежского района признала аварийными и подлежащими расселению пять домов в поселке Чална-1. Однако давать людям новые квартиры собирались только через восемь лет. Сроки расселения установили до 2031 года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка надзорного ведомства показала, что люди живут в зданиях, износ которых составил от 38 и до 75 процентов. Это просто-напросто опасно для их жизни.

Прокурор обратился в суд с требованием сократить срок расселения. Иск удовлетворен в полном объеме, администрацию обязали в течение 15 дней издать новое постановление и скорректировать завышенный срок. // фото: pixabay.com