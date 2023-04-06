06 апреля 2023, 15:13
В Пудоже простились с погибшим на спецоперации земляком
В карельском городе похоронили младшего сержанта Игоря Москвича
В Пудоже сегодня, 6 апреля, прошла церемония прощания с военнослужащим Игорем Москвичом, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета «Пудожский вестник».
Ранее о гибели младшего сержанта Москвича сообщал глава Пудожского района Алексей Зубов.
Игорь Москвич был командиром автомобильного отделения. Попрощаться с ним пришли десятки горожан. // Фото: vk.com/vestnikpudozha