В Пудоже простились с погибшим на спецоперации земляком

В Пудоже сегодня, 6 апреля, прошла церемония прощания с военнослужащим Игорем Москвичом, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета «Пудожский вестник».

Ранее о гибели младшего сержанта Москвича сообщал глава Пудожского района Алексей Зубов.

Игорь Москвич был командиром автомобильного отделения. Попрощаться с ним пришли десятки горожан. // Фото: vk.com/vestnikpudozha