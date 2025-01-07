Надежное партнерство с соседями позволило помочь экологии Карелии

Официально после реконструкции ровно 20 лет назад начала работу канализационная насосная станция. Замена оборудования обошлась в 24 миллиона рублей. Большую часть суммы вложило само предприятие «Водоканал». Финансовую поддержку также оказало министерство окружающей среды Финляндии и администрация Петрозаводска.

Канализационная насосная станция 2А буквально стоит на страже здоровья петрозаводчан. Хозяйственно-бытовые воды Октябрьского района и части центра города собираются именно в ней и направляются к водоочистным сооружениям. Так что, если насосы на станции не справятся со своей работой, отходы окажутся в Онежском озере. Но этого не случится, заверяли те, кто их устанавливал.

Пять новых насосов оплатила и доставила в Петрозаводск Финляндия. И с финской стороны это не было такой уж благотворительностью. Таким образом наши северные соседи заботились и о своей экологической безопасности. Ведущий специалист министерство окружающей среды Финляндии Лаура Сайонмаа заявила: «Это оборудование позволит избежать утечки сточных вод в Онежское озеро. А оно входит в Финский залив. И непосредственно связано с Финляндией».

Новое оборудование позволяло экономить 12 тысяч киловатт электроэнергии в сутки. За год город мог сэкономить примерно 4 миллиона рублей. Причем, новые насосы могли работать даже в экстремальных условиях. «Сейчас в любой ситуации, даже если что-то произошло, эти насосные агрегаты могут в подводном состоянии. То есть полностью если их залить водой, они будут работать так же, как сейчас», - заверил Владислав Татыржа, начальник станции А2. За работу станции отвечало всего четыре человека. Но специалисты «Водоканала» планировали через некоторое время перевести станцию на автоматический режим. Обновленная насосная станция на тот момент работала всего лишь первые две недели, и никаких претензий к ее работе не было. Тем не менее, рядом с новыми финскими насосами оставили один старый – на всякий случай.

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С начала Советско-Финляндской войны 1939-40 годов прошло 85 лет. А в 2004 году этому событию была посвящена книга известного карельского журналиста и литератора Анатолия Гордиенко. Выпустил книгу Издательский дом «Петропресс». Произведение «Гибель дивизии» повествует о трагических событиях той войны (ее называют «Зимней»), и о судьбе стрелковой дивизии, которая погибла в Долине смерти под Питкярантой.

Опыта издания подобной книги не было ни в Советском Союзе, ни в России. Тема Советско-Финляндской войны долго была под запретом. «На той войне незнаменитой», как писал Александр Твардовский, погибло 126 тысяч человек. Автор «Гибели дивизии» Анатолий Гордиенко называл свою книгу художественным произведением на документальной основе: «Это подлинные события, подлинная география, подлинные люди. Конечно, я придумал им характеры, придумал им сюжет».

Главный герой книги – военный корреспондент Климов. Он ведет дневники, на которых строится сюжет. Герой описывает наступление, страшные морозы, ужасы окружения и голод.

«Но все-таки они сражаются. Они не сдаются в плен, они голодают. Они два месяца находятся в окружении. Два месяца беды, страшного горя… И все-таки часть из них вырывается. Вот об этом эта книга», - рассказал автор. Редактор книги Юрий Шлейкин отметил: «Этот эпизод – как символ всей войны. Потому что – напомню – война шла 105 дней, и мы за эти 105 дней потеряли 126 тысяч только убитыми. Каждый день гибло больше одной тысячи воинов Красной армии. Вот такая была эта война. Вот о чем рассказывает эта книга».

Во время работы над книгой Анатолий Гордиенко много времени провел в архивах, в музеях России и Финляндии. В книге, выпущенной тиражом в одну тысячу экземпляров, разместили 20 документальных фотографий. По словам издателей, по-настоящему произведение еще предстояло оценить на общероссийском уровне.

Таким было 7 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.