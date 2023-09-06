Началось строительство быстровозводимых зданий почтовых отделений

Первое в стране почтовое отделение, построенное по технологии быстровозводимых конструкций деревянного домостроения, сегодня начало работу в поселке Шуя Прионежского района.

Масштабная модернизация и приведение в нормативное состояние отделений и объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках его выполнения в поселке Шуя построено новое современное здание Почты России. Оно возведено всего за полтора месяца по технологии каркасного домостроения. Модульное отделение построено по «северному» проекту с учетом климатических условий, обладает высоким уровнем энергоэффективности. Строительство и монтаж здания «под ключ» осуществила группа компаний «Карельский профиль».

Объект почтовой связи открыли Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор Почты России Михаил Волков. Новое отделение будет обслуживать жителей поселка Шуя и близлежащих населенных пунктов.

Сегодня мы дали старт уникальному проекту - открыли первое в России отделение Почты, построенное из современных конструкций деревянного домостроения. Карельский производитель готов наладить выпуск таких быстровозводимых зданий, обеспечив необходимые потребности Почты России для всей страны,

- заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул значимую роль почтовых отделений для жителей деревень и поселков, особенно отдаленных.

Для нас важно, чтобы Почта России расширяла формат работы и предоставляемых услуг на селе. Почтовые отделения здесь, по сути, являются окном в мир, поэтому мы должны делать их современными. На сельскую почту должна прийти и система маркетплейсов, чтобы житель отдаленной деревни смог пользоваться теми же благами, что и городской житель,

- отметил руководитель региона.

Новые почтовые отделения до 1 октября также откроются в деревне Тукса Олонецкого района, селе Ведлозеро Пряжинского района и поселке Пяльма Пудожского района.

Фото: https://gov.karelia.ru