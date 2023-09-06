Одновременно и пресные, и соленые озера в Карелии исследуют ученые

Новым объектом исследования сотрудников Карельского научного центра РАН стали меромиктические водоемы. Это очень необычные озера, сообщили в пресс-службе организации.

Вода в их нижнем слое соленая, а в верхнем – пресная. При этом обе части между собой не перемешиваются. Гидрологи исследуют границы между слоями и пытаются понять историю образования подобных водоемов.

- Причины такого разделения могут быть разные, но в случае Белого моря речь идет о проникновении в озеро морских вод в результате сильных приливов и штормов,

- пояснил научный сотрудник института водных проблем Максим Потахин.

По словам ученого, соленая вода более плотная, поэтому она опускается вниз, а легкая пресная остается сверху. Она попадает в озеро со стоком ручьев и атмосферными осадками. В результате происходит резкое расслоение водной толщи.

Ученые уже исследовали порядка десяти подобных водоемов и взяли образцы на исследование, чтобы уточнить данные об изменение берега, подъеме суши и отступлении моря на протяжении сотен и тысяч лет. // фото: Максим Потахин, Павел Рязанцев / КарНЦ РАН