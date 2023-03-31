Начальница отделения почты в Карелии присваивала деньги и мошенничала

Бывшую начальницу отделения почтовой связи в Карелии обвиняют в присвоении денег и мошенничестве. Она использовала служебное положение, чтобы пополнять кредитку, сообщили в СУ СКР по региону.

Женщина была начальником почтового отделения в сельской местности и имела доступ к программе электронных платежей. Каждый месяц с 2021 по 2022 год она зачисляла деньги на свою кредитную карту.

При этом приход средств указывала в кассовом отчете, но фактически денежные средства в кассу не вносила. В результате похитила с использованием электронных средств платежа сумму 70 600 рублей.

Обвиняемая также брала из кассы почты наличные и тратила на свои нужды. В целом злоумышленница присвоила 95 тысяч рублей. При этом внесла в отчетные кассовые документы недостоверные сведения. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: pixabay.com