На Wildberries сделали платную доставку перед Новым годом

Из-за перегрузки пунктов выдачи заказов, на популярном маркетплейсе Wildberries сделали платную доставку. На это обратили внимание телеграм-канал «Shot Проверка».

В некоторых пунктах выдачи в Москве за доставку товара придется заплатить от 200 до 500 рублей.

При этом за возврат непонравившегося товара также придется платить. Кроме того, за возврат взимается дополнительная комиссия. // фото скриншот телегрма-канала/ unsplash.com/ John Schnobrich