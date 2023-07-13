13 июля 2023, 18:05
Происшествия

На выходе из автобуса подростка с наркотиками встретили полицейские

17-летнего жителя Карелии будут судить

17-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении наркотиков, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи считают, что подросток купил запрещенное вещество в Петрозаводске, сел в автобус до Костомукши, где его встретили полицейские.

Его отвезли в отделение и досмотрели, наркотики нашли в сумке. Во время допроса юный костомукшанин сознался, его отправили под домашний арест.

Уголовное дело направили в суд. // фото unsplash.com

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