У уснувшего на улице кондопожанина украли электросамокат

Кондопожанин заявил в полицию о пропаже электросамоката. Оказалось, потерпевший познакомился на улице с мужчиной, они изрядно выпили, затем он уснул на свежем воздухе. Когда кондопожанин проснулся, рядом не было ни нового знакомого, ни средства передвижения.

Полицейские узнали, что самокат сбывался несколько раз. Подозреваемый катался на нем сам, когда тот разрядился, уговорил незнакомца забрать его за тысячу рублей. При том что стоимость похищенного была оценена в 17 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com