15 июня 2025, 16:29
На «Воздухе Карелии» началась жара
Лето пришло в Карелию, а на фестивале выступит Niletto
Фото: Птз Говорит
Сегодня, в заключительный день «Воздуха Карелии» (0+) на фестивальный площадке очень жарко. Меломаны лежат на пледах и слушают Игоря Растеряева.
Прибывает много молодежи: в 17.40 на главную сцену выйдет специальный гость фестиваля Niletto, и они не могут пропустить выступление любимого артиста.
Меломаны Руслан и Маша на днях ждут появления первенца.
«Мы не могли не посетить любимый фестиваль. Каждый год тут, спасибо организаторам за прекрасное мероприятие!».
Будущие родители шутят: на фестиваль зашло 15 тысяч зрителей, а выйдет 15 тысяч один.
Вечером фестиваль закроет легендарная группа «Чиж & Co». © «Петрозаводск говорит»