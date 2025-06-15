На «Воздухе Карелии» началась жара

Сегодня, в заключительный день «Воздуха Карелии» (0+) на фестивальный площадке очень жарко. Меломаны лежат на пледах и слушают Игоря Растеряева.

Прибывает много молодежи: в 17.40 на главную сцену выйдет специальный гость фестиваля Niletto, и они не могут пропустить выступление любимого артиста.

Фото: Птз Говорит

Меломаны Руслан и Маша на днях ждут появления первенца.

«Мы не могли не посетить любимый фестиваль. Каждый год тут, спасибо организаторам за прекрасное мероприятие!».

Будущие родители шутят: на фестиваль зашло 15 тысяч зрителей, а выйдет 15 тысяч один.

Вечером фестиваль закроет легендарная группа «Чиж & Co». © «Петрозаводск говорит»