На войне как на войне. В Карелии наградили пожарных-волонтеров

Текст: Георгий Чентемиров

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма добровольцам, которые несколько недель тушили лесные пожары в районах республики. Торжественная церемония прошла на улице возле Дворца творчества в Петрозаводске, на нее пригласили несколько десятков человек – лишь малую часть жителей республики и других регионов, бросившихся на борьбу со стихией. Среди награжденных были и те, кто лично ездил на пожары, и те, кто помог организовать деятельность – например, предприниматель, предоставившая добровольцам помещение для штаба.

Глава Карелии был,как обычно, велеречив и глубокомслен:

"Природные явления – это, конечно, особая категория. Карелия – спокойный в этом смысле регион, у нас нет ни цунами, ни землетрясений… Правда, в эпосе «Калевала» есть описание землетрясения, но, надеемся, это осталось в далеком прошлом".

На самом деле тушить пожары волонтеры и местные жители начали потому, что профессионалов банально не хватало. Причина – в первую очередь унизительные зарплаты пожарных, почти полное отсутствие воздушного мониторинга и в целом разрушенная система охраны лесов. Губернатор признал, что проблемы «в данном направлении» есть, но, как говорится, нет худа без добра. Теперь справляться с чрезвычайными ситуациями намерены силами добровольцев.

"Очень важно, что наши люди по зову сердца, сами, в первые дни, когда, может быть, мы… Это тоже опыт. Конечно, мы сейчас понимаем, что в первые же дни катаклизмов мы должны создавать единый штаб волонтеров... Может завтра ведь и не пожар случиться, а что-то другое!"

Одна из награжденных – руководитель организации «Карелия туристическая» Юлия Андреева. Она сконцентрировала вокруг себя несколько сотен, если не тысяч, волонтеров. Они упрекали региональные власти в бездействии, а также в том, что чиновники присваивают заслуги добровольцев себе. Юлия Андреева награду из рук губернатора приняла, но после церемонии высказалась, что претензии к властям никуда не делись, а необученные люди не должны тушить лесные пожары.

– Я не считаю, что это нормально. Но мы взрослые люди, каждый понимал степень опасности, решал для себя, что и как делать. Но граждане сделали все, что могли, и даже больше, – сказала Юлия Андреева. – Разговор с властью должен состояться, но не в такой праздничной обстановке, как сейчас.

– Некоторые срывались, потому что в городе стоял дым. Я в один из дней в пять утра проснулся, понял, что нечем дышать и надо с этим что-то делать, – объяснил свое участие в тушении петрозаводчанин Роман.

Артур Парфенчиков предположил, что в лесных пожарах виноват снимавшийся в Карелии фильм «Огонь», который получился прорческим. Предположение было шуточным, и губернатор пояснил: «На войне юмор – незаменим». Боевая риторика в очередной раз помогла замаскировать беспомощность ответственных лиц, ведь на войне надо быть самоотверженными, причем всем без разбора, а неудачи – это происки врага, а не промахи командира.

Первый замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов обещал, что власти сделают выводы из произошедшего. На прямой вопрос, повысят ли зарплаты лесным пожарным, он не ответил. Будет ли работа над ошибками существенной – большие сомнения. Глава Карелии, обращаясь к волонтерам, призвал их не стесняться того, что они помогают государству.

– Это нормально, это здорово, что вы пришли на помощь людям, которые с точки зрения своих государственных обязанностей должны выполнять эти функции, – с отеческой улыбкой обратился губернатор к людям, спасшим республику от пожаров. – Эти дни, эти недели останутся у вас как очень классное время вашей жизни…

Напоследок глава Карелии сказал, что кто-то наверняка на пожарах нашел себе пару, а браки, заключенные на войне, – они всегда самые крепкие. Самое главное, сказал губернатор, что испытание пройдено «без потерь». Двадцать тысяч гектаров сгоревшего леса потерями, очевидно, не считаются.