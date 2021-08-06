06 августа 2021, 20:15
Общество

Склярский: «Цели, поставленные к столетию Карелии, не достигнуты»

В студии «Ники плюс» Почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский

«Как бы все это помягче сказать…», - начал Аврам Склярский.

Суть претензий чиновника Сепсяковских времен заключается в том, что на столетие республики «было очень много слов и очень мало дела».

«То ссылались на плохого подрядчика, то на еще что-то. А в Медгоре ФОК до сих пор не построен. В мое время по закупкам действовал 244 закон, сейчас 44. Я тогда говорил и сейчас скажу, что это самый коррупционный закон в России. Именно он позволяет уводить деньги, именно он позволяет не находить виновных и крайних. То есть механизм, по которому происходят торги, – это самая настоящая коррупционная схема»,

- считает Склярский.

Подробно - смотрите видео.

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Карелия
Петрозаводск
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