На вокзале Петрозаводска задержали находившегося в розыске мужчину

Сотрудники транспортной полиции при отработке пассажиропотока задержали мужчину, ехавшего в поезде Мурманск - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили правоохранители, пассажир - 24-летний житель Московской области - находился в розыске. Он подозревается в совершении мошенничества в крупном размере и был объявлен в розыск полицией Архангельска.

По решению суда мужчина был заключен под стражу. Информация передана инициатору розыска. Фото «Петрозаводск говорит»