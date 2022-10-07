Рабочий на предприятии в Пудоже резал металл, получил ожоги и погиб

Следователи возбудили уголовное дело по поводу гибели 44-летнего мужчины в Пудоже, сообщили в СУ СКР по региону. Трагедия произошла на предприятии, которое занимается приемом металлолома.

Работник резал металл бензорезом и получил термические ожоги. Врачи не смогли спасти 44-летнего мужчину, он умер. Это было в мае текущего года.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. // Фото: pixabay.com