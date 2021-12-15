На входе в ряд организаций Карелии появится знак «Мы сделали прививку»

Республиканские власти рекомендовали организациям, у которых получен паспорт коллективного иммунитета, разместить на входе соответствующий знак с надписью «Мы сделали прививку».

В Карелии организациям, которые оказывают гражданам услуги и имеют паспорт иммунитета, разрешили не требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР-тест. К таким организациям относятся бассейны, фитнес-клубы, рестораны, кафе, музеи, гостиницы, турбазы, библиотеки.

Для информирования посетителей таким организациям рекомендовали разместить на входных зонах ранее утвержденный, соответствующий знак, сообщили в пресс-службе губернатора.

Родственникам с QR-кодами, справкой или отрицательным ПЦР-тестом разрешили посещать организации социального обслуживания, которые предоставляют услуги в стационарной форме (дома-интернаты, пансионаты и другие).

Такая же возможность предоставлена волонтерам, кандидатам в опекуны, усыновителям, представителям органов власти, опеки и попечительства. (фото pixabay.com, NickyPe)