В отдаленном микрорайоне Петрозаводска временно «выключат» свет

Энергетики предупредили о временных отключениях электричества в четверг в Соломенном, сообщается в паблике ЕДДС.

16 декабря с 9:00 до 13:00 часов дома, подключенные к ТП-371, будут ограничены от поступления энергоресурса. Под отключение попадут здания на улицах Логмозерская, Рабочая и Симеоновская, на Логмозерской набережной.

Энергетики планируют провести работы на линии воздушной электропередачи. (фото pixabay.com, Rigby40)