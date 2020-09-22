На улице Максима Горького и Пушкинской снесут гаражи и палатку

Администрация Петрозаводска на своем сайте информирует петрозаводчан о намерении демонтировать незаконно установленные гаражи и торговую палатку.

В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельцев построек в Центре карельской столицы информируют об их сносе,

– говорится в сообщении.

На Пушкинской улице в районе домов № 1 и № 3 ликвидируют 14 гаражей.

На улице Максима Горького у дома № 28 снесут торговую палатку.

Земельные участки освободят от самовольно установленных конструкций до 8 октября 2020 г.