На водоемах Карелии и соседних областей ограничивается рыболовство

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напоминает, что в соответствии с Правилами рыболовства для Северного и Западного рыбохозяйственных бассейнов на водоемах города Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей и Республик Коми и Карелия, вступили в силу осенние запреты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в связи с началом осеннего нерестового периода, сообщается на сайте ведомства.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и незаконных орудий лова. В особых случаях нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

С более подробной информацией об осенне-нерестовых запретах можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства». Управление призывает сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек

Запрещено рыболовство:

всеми орудиями и способами добычи (вылова) с 1 сентября до 15 ноября – в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сулла;

15 октября по 31 декабря – в реке Тула (Лужма), а также озере Тулос перед истоком реки Тула (Лужма) в радиусе 1 км и менее всеми орудиями добычи (вылова) и способами, кроме добычи (вылова) одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

с 1 сентября до 31 октября – всеми орудиями и способами добычи (вылова) на расстоянии 2 км и менее вокруг островов Коневец, Хейнясенма, Меккерике, Палисаари, Муносаари, Баевые, а также островов, входящих в состав комплексного природного заказника «Западный архипелаг» (Рахмансаари, Верккосаари, Воссинойсаари, Ялаянсаари, Ситтулусто);

с 1 сентября до периода ледостава – всеми орудиями добычи (вылова) и способами, кроме добычи (вылова) одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, на расстоянии 1 км и менее вокруг островов Валаамского архипелага, включенных в состав природного парка «Валаамский архипелаг», за исключением рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства;

с 15 октября до периода ледостава – всеми орудиями и способами добычи (вылова) в системе заливов Уксунлахти и Лункуланлахти, ограниченной на западе проливом между полуостровом Уксалонпя и островом Лункулансаари по линии: мыс Часовенский – мыс Туллиниеми.

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

лосось озерный, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сиг волховский, ладожская нерпа.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Карелия

Запрещено рыболовство:

с 1 октября по 31 октября в озерах Поньгома и Вокшозеро (бассейн реки Поньгома);

с 1 октября по 1 декабря на озере Вингельозеро и реке Нива, включая 500-метровую зону истока и устья;

с 20 сентября по 30 октября в озере Тикшозеро добыча (вылов) сетями на следующих участках: в северо-западной части озера в границах до линии: мыс Хлебнаволок — остров Кайгас — мыс Дедова губа; в губах Дедова (Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа – мыс Варалакша (за исключением губ Степанова и Варалакша); в губе Сяргилакша в границах до линии: устьевой мыс реки Шатта-йоки – мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в границах до линии: мыс Хлебнаволок – мыс Тайболгубский;

с 1 сентября по 15 ноября в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сула, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров;

с 15 октября по 31 декабря в реке Тула (Лужма), в озере Тулос, в радиусе менее 1 км перед истоком реки Тула (Лужма), кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров;

с 5 октября по 30 октября в озере Сямозеро в километровой прибрежной зоне вокруг островов Койвусуари, Везисуари и Кудомсуари.

Онежское озеро и бассейны впадающих в него рек

с 15 августа по 15 ноября в реках Орзега, Деревянка, Нелокса, Пухта, Гимрека, Рыбрека, Шокша, Уя, Другая, Железный ручей, Ваньтик, Мирозлавль, Петручей, Яниручей, Вехручей, Шелтозерка, Каскесручей, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км в обе стороны от устьев и вглубь Онежского озера;

с 15 сентября по 30 ноября в губе Челмужская, а также вглубь озера от ее горловины до линии: северная оконечность острова Заячий-мыс — Черный Наволок;

с 10 сентября по 20 октября в Большой Лижемской губе;

с 10 сентября по 30 ноября на прибрежном участке в границах от мыса Рачнаволок до мыса Сухой Нос по линии островов Заячьи – Лебяжьи – Петр и вглубь озера на расстоянии менее 1 км от этой линии;

с 10 сентября по 20 октября на банках Иерусалимской, Урицкого, Монастырской, Сухой Луде, включая двухкилометровую зону вокруг них, и на расстоянии 2 км вокруг островов Палеостров, Кобылий, Речной, Дубостров, Пловец;

с 15 октября по 15 ноября в губах Нятино (в границах до линии: мыс Климецкий Нос – мыс Широкий Наволок), Конда (в границах до линии: мыс Широкий Наволок – мыс Восточный Риднаволок), Войгуба (в границах до линии: от мыса Лавнаволок в северном направлении до мыса Войнаволок);

с 10 сентября по 20 октября в километровой прибрежной зоне от мыса Оравнаволок до мыса Рачнаволок, от мыса Усов Наволок до мыса Клим – Нос (за исключением губ Кефтень и Святуха) и на расстоянии менее 1 км вокруг островов Сельгостров, Кайнос и луды Лаг.

Запрещена добыча (вылов):

с 10 сентября до 10 октября в озере Маслозеро добыча (вылов) палии сетями с размером (шагом) ячеи менее 40 мм;

с 1 октября по 30 ноября в озере Сегозеро добыча (вылов) сига (пресноводная жилая форма) сетями с размером (шагом) ячеи 36 мм – в губах Сондальская, Орчун, Турикка, Шунсу, Куйва, Сига, Мери, Лакка, Сеппя, Кечан, а также в километровой зоне вокруг островов Каличьих;

с 15 октября по 30 ноября в озере Селецкое добыча (вылов) ряпушки сетями с размером (шагом) ячеи 16 – 22 мм;

с 20 октября по 20 декабря в озере Ладмозеро добыча (вылов) ряпушки сетями с ячеей 16 – 22 мм.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Вологодской области

Запрещена добыча (вылов):

сига (пресноводная жилая форма) – с 1 октября до периода ледостава;

налима – с 15 декабря по 15 февраля;

раков (в период вынашивания икры, а также при линьке) с 1 октября по 15 ноября.

Запрещается любительское и спортивное рыболовство (кроме одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина) в Онежском озере на лудах Пальсельга и Зубсельга – с 10 сентября по 20 октября.