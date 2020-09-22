Новый памятник откроют в Петрозаводске

В Петрозаводске откроют памятный знак в честь создателей и тружеников Онежского и Александровского заводов. Церемония состоится в 13 часов 25 сентября на улице Калинина, 1, строение 8.

Памятный знак расположен на месте, где возводится новый район. Памятник представляет собой 12-тонный шунгитовый камень из Заонежья. У подножья, на наклоненном лафете в виде листа металла, надпись - «Славным труженикам Александровского и Онежского заводов». Ниже, на камне из диабаза, - панорамная картина Александровского завода и символы предприятий, и надпись: «От Завода пожарных роботов «ЭФЭР», берущего свое начало от цехов Онежского тракторного завода». У памятника расположена обзорная площадка, к которой ведет лестничный марш и тротуарная дорожка из шунгитового сланца.

Кроме того на этой неделе, 23 сентября, откроют мемориальную доску карельскому хореографу, балетмейстеру Виоле Мальми. Доска будет установлена на доме №25 по проспекту Ленина, где ранее жила балетмейстер.

Фото: yandex.ru