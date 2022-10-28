Финны выделят 6 млн евро на участок отделяющего их от России забора

Правительство Финляндии намерено выделить 6 миллионов евро на строительство забора, отделяющего страну от России. Речь идет пока о пробном участке в рамках пилотного проекта, передает РИА Новости, ссылаясь на данные из бюджетного предложения.

Деньги финскому МВД планируют дать уже в этом году. Они предназначены для строительства части ограждения протяженностью три километра. Финны хотят для начала проверить функциональность забора и эффективность пограничного контроля.

Полноценное ограждение финские власти должны начать строить в следующем году. // Фото: pxhere.com