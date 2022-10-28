28 октября 2022, 15:43
Финны выделят 6 млн евро на участок отделяющего их от России забора
Правительство Финляндии определило стоимость пилотного проекта заграждения на границе
Правительство Финляндии намерено выделить 6 миллионов евро на строительство забора, отделяющего страну от России. Речь идет пока о пробном участке в рамках пилотного проекта, передает РИА Новости, ссылаясь на данные из бюджетного предложения.
Деньги финскому МВД планируют дать уже в этом году. Они предназначены для строительства части ограждения протяженностью три километра. Финны хотят для начала проверить функциональность забора и эффективность пограничного контроля.
Полноценное ограждение финские власти должны начать строить в следующем году. // Фото: pxhere.com