Аутлет на границе России и Финляндии закроется на днях

Расположенный рядом с российской границей финский аутлет будет работать только до 2 ноября. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург», ссылаясь на представителей компании.

Граница Финляндии и РФ находится в 500 метрах от популярного магазина-деревни Zsar Outlet Village. Аутлет был рассчитан преимущественно на россиян, которые ездили через пропускной пункт «Торфяновка».

Заявку на банкротство компания уже подала. Магазин стал невыгодным из-за череды событий - пандемии, закрытия границ с Россией, падения спроса. // Фото: wikimedia.org