26 октября 2022, 21:22
В Финляндии в сентябре больше всего туристов было из России
Отдыхающие выехали в страну до того, как соседи запретили въезд гражданам РФ по туристическим визам
Почти 50 тыс. туристов из России посетили Финляндию накануне запрета въезда гражданам РФ по турвизам. Об этом сообщил Статистический центр республики, передает ТАСС. В итоге россияне стали самой многочисленной группой среди иностранцев.
Отмечается, что ограничения не затрагивают россиян, посещающих страну по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.
Что касается туристов, то им в загранпаспорте ставят отметку о том, что виза аннулирована. Фото: pxhere.