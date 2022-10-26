В Финляндии в сентябре больше всего туристов было из России

Почти 50 тыс. туристов из России посетили Финляндию накануне запрета въезда гражданам РФ по турвизам. Об этом сообщил Статистический центр республики, передает ТАСС. В итоге россияне стали самой многочисленной группой среди иностранцев.

Отмечается, что ограничения не затрагивают россиян, посещающих страну по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.

Что касается туристов, то им в загранпаспорте ставят отметку о том, что виза аннулирована. Фото: pxhere.