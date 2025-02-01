На трассе «Кола» в Карелии временно снизят скорость движения

С 5 февраля на отдельных участках трассы «Кола», проходящей через Кондопожский район Карелии, временно снизят максимально допустимую скорость. Об этом сообщили в управлении автодороги ФКУ Упрдор «Кола».

Изменения коснутся двух отрезков магистрали: с 481-го по 496-й километр и с 567-го по 572-й километр. В указанных зонах водителям придется передвигаться со скоростью не более 70 км/ч вместо стандартных 90 км/ч.

Ограничения будут действовать до 30 июня и введены для повышения безопасности движения. Водителей просят быть внимательными и строго следовать требованиям дорожных знаков. // фото: pixabay.com