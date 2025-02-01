01 февраля 2025, 16:49
Бойцы нового воинского подразделения приняли присягу в Петрозаводске
Солдаты железнодорожной бригады ЛенВО присягнули на верность России
В Петрозаводске новобранцы отдельной железнодорожной бригады Ленинградского военного округа приняли военную присягу. Об этом 1 февраля сообщили в правительстве Карелии.
Церемония состоялась на Аллее Карельского фронта, где 67 молодых военнослужащих торжественно произнесли клятву верности Родине, завершив ее словами: «Служу России!».
Формирование бригады, базирующейся в Карелии, было полностью завершено в декабре. Основной задачей подразделения станет обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, а также восстановление и строительство новых магистралей. // фото: скриншот видео