На стройплощадке здания ФСБ в Костомукше прогремят взрывы

В Костомукше на строительной площадке здания УФСБ на улице Антикайнена проведут взрывные работы. Об этом местных жителей и гостей города горняков предупреждают в администрации Костомукши. Взрывы прогремят 17 марта в 10:45.

Чиновники отметили, что работы ведутся при строгом соблюдении ФНиП, опасности для людей нет. Костомукшан просят сохранять спокойствие. // фото unsplash.com