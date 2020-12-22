На станции переливания в Петрозаводске иссякли запасы крови

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах. Учреждению на улице Пирогова, 4-а, требуется кровь групп O (I) Rh (-), А(II) Rh (-), B(III) Rh (-), сообщается на сайте учреждения. Забор крови проводится в будни с 8 до 13 часов.

Также 26 декабря пройдет суббота доноров. Сдать кровь также можно будет с 8 до 13 часов. при этом доноров просят отложить визит в случае контакта с заболевшим ОРВИ, теми, кто посещал в последний месяц зоны повышенного риска и при наличии любых признаков ОРВИ.

Получить консультацию можно по телефонам: +7965-817-1085 , 76-42-65 (с 13 до 15). (фото donor-bel.belzdrav.ru)