На смену циклону «Ральф» в Карелию придет «Саймон»

В Карелию пришел циклон «Ральф». Давление в республике пошло вниз, температура растет, идут дожди. В Петрозаводске самое низкое атмосферное давление ожидается в четверг, оно упадет до 722 мм. рт. ст., сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Циклон «Ральф» покинет Карелию 13 октября. Температура воздуха снизится. Давление начнет увеличиваться.

Однако уже буквально на следующий день в республику придет новый циклон - «Саймон». Он таким же образом усилит ветер и повысит температуру в Карелии. // Фото «Петрозаводск говорит»