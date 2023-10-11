Дождливо и довольно тепло будет сегодня в Карелии

Сегодня, 11 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер южный, юго-восточный, днем с переходом к юго-западному умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге с переходом к юго-западному умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха +1,+6°С, на юге до +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, пасмурно, дождь со снегом.

В Сегеже до +4, пасмурно, дождь со снегом.

В Сортавале до +10, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»