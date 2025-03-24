На шлюзе Беломорско-Балтийского канала проводят расследование

Сотрудник упал с высоты 20 метров и получил сильные телесные повреждения, из-за которых и скончался на месте. Следователи Беломорского межрайонного следственного отдела проводят проверку, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

В Сосновце в воскресенье 23 марта 31-летний мужчина был занят монтажными работами кровли здания центрального пульта управления шлюза №14 Беломорско-Балтийского канала. Сотрудник не удержался на высоте и упал, скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, в настоящий момент выполняют необходимые следственные и иные процессуальные действия.